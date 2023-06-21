أخبار اليمن : الصحة تعقد لقاء موسع بصنعاء حول “الأخطاء الطبية”

الصحة تعقد لقاء موسع بصنعاء حول “الأخطاء الطبية”عقد بصنعاء، اليوم، اللقاء الموسع حول الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية للممارسات وأخلاقيات المهنة نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الطبي .

وهدف اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والعدل القاضي نبيل العزاني، حماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.

كما هدف اللقاء بمشاركة 400 مشارك من وزارة الصحة ورؤساء الهيئات ومديري المستشفيات وممثلي مختلف القطاعات ذات العلاقة إلى بناء إجماع حول مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه ومعرفة أسبابه والتعريف بإجراءات لجان المساءلة والتحقيق والطوارئ والتظلمات ووضع إطار عام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية والتعريف بالتشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية.

وناقشت جلسة العمل الأولى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزير الصحة ونائب رئيس المجلس الطبي عبدالكريم شيبان، ورقتي عمل تناولت الأولى الأخطاء الطبية وإجراءات المساءلة والتحقيق.. فيما استعرضت الورقة الثانية التظلمات وإجراءاتها.

فيما ناقشت جلسة العمل الثانية برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد معصار و نقيب المحامين عبدالله راجح ثلاث أوراق عمل تطرق الأولى إلى الأخطاء الطبية عالميا وإقليميا وسياسات الحد منها والثانية اخلاقيات المهنة الطبية والصحية، فيما استعرضت الثالثة تشريعات المهن الطبية والصحية والمسؤولية الطبية .

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية الخروج بتعريف جامع للخطأ الطبي وكيفية التعامل معه وتجارب الدول للحد منه ومعرفة الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية والالتزام بأخلاقيات وسلوكيات مهنة الطب والمهن الصحية، بالإضافة إلى إيجاد إجماع عام بضمان حماية حقوق المرضى وصون كرامة الكوادر الطبية والصحية وتحقيق طموح الأطباء ومزاولي المهنة في تطوير المهنة والبحث العلمي وتطوير مؤسسات التدريب السريري وفقا لمعايير الاعتماد والجودة.

