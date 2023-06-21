أخبار اليمن : المشاط يطلع على خطط حكومة الانقاذ للعام 1445هـ

المشاط يطلع على خطط حكومة الانقاذ للعام 1445هـ
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
جرى خلال اللقاء، مناقشة مستوى إنجاز الخطط والبرامج الحكومية للعام 1444هـ والصعوبات التي واجهتها في ظل التداعيات الكارثية التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي والحصار.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بخطط العام القادم 1445هـ، وما يجب أن تتضمنه وفق الأولويات من أنشطة وبرامج ومشاريع لتحسين مستوى الأداء الخدمي والتنموي والإداري.
كما تطرق إلى سير العمل في المؤسسات الحكومية وما تم تنفيذه من مشاريع، ومستوى الإنجاز لخططها للعام الجاري وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
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