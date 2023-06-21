أخبار اليمن : تخفيض جديد بأسعار الكهرباء في صنعاء

تخفيض جديد بأسعار الكهرباء في صنعاءأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم عن تخفيض سعر وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين بـ 234 ريال كيلو وات ساعة استناداً إلى مصفوفة التعرفة التي الإعلان عنها رسمياً في حينه.

وفي مؤتمر صحفي عقد بوزارة الكهرباء اليوم، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن تخفيض سعر وحدة الطاقة الكهربائي يأتي من كون التعرفة تتحرك مع سعر وتكلفة الوقود ديزل أو مازوت صعوداً أو هبوطاً.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً استناداً لسعر اللتر للديزل والمازوت المعلن عنه والمحدد من قبل شركة النفط اليمنية .. مؤكداً أن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء ستكون 234 ريال / كيلو وات ساعة والمباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة 248 ريال / كيلو وات ساعة بدءاً من يوم السبت الـ13 ذي الحجة 1444هـ، الموافق الأول من يوليو 2023م.

ودعا الوزير البخيتي ملاك المولدات الكهربائية الخاصة إلى الالتزام بالتعرفة الجديدة ومن يخالف سيتعرض للعقوبة القانونية.

ووجه اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للمولدات الكهربائية الخاصة بالنزول للرقابة والضبط والتحري من مدى الالتزام بالتسعيرة المقرة وضبط المخالفين بمحاضر ضبط من قبل مأموري الضبط القضائي بالوزارة وإحالتهم الى النيابة المختصة.

وأهاب وزير الكهرباء بالمواطنين التعاون مع وزارة الكهرباء بالإبلاغ عن المخالفين، وعدم تسديد أي مبالغ بخلاف التعرفة المقرة المعلن عنها.