انت الان تتابع خبر اجدع من لورديانا .. صدر شمس الكويتية “ساب”من قميص النوم وخرج وهي بترقص واظهرت المكشوف في غرفة نومها .. فرمت سما المصري ودانا جبر والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح - نشرت عده مواقع على صفحات السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعيه مقطع فيديو للراقصه الجميله والفنانه الكبيره الكويتيه شمس الكويتيه بعد ان قامت بنشر مقطع فيديو على صفحته الخاصه لموقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تقوم بواسطه رقص من داخل احد الفنادق الفاخره في الكويت والذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

الفنانه شمس الكويتيه صورا لها مرتديه فستان اسود طويل فتحه من الامام كشف عن جسدها بطريقه كبيره جدا وقامت بوصله رقص وهي ترتدي فستان ابيض مفتوح من اعلى بطريقه كبيره جدا مع اللقاء المتابعون عليها بصوره كبيره جدا ممن هنت عليها التعليقات بسبب ما فعلته في مقطع الفيديو الجريء لها من احد الاماكن الفاخره والذي حرصت على اظهار نفسها بهذا الشكل وامام الجميع بهذا الفيديو الذي كانت ترقص فيه بفستان ابيض وفي يديها كاس خمر.

ولاقى الفيديو اعجاب كبير جدا وانتشارا واسعا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحرها واطلالتها الجميله بما بينما انتقد البعض الاخر المقطع الجريء وخاصه انها تشارك في عمل دراما كبير مع المخرج خالد يوسف في مسلسل سر باتع الذي عرضه في رمضان الماضي في 2023



