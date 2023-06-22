بالصوت والصورة .. ربه منزل سورية تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص بقميص النوم العريان وتظهر فيها صدرها العارم ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

انت الان تتابع خبر بالصوت والصورة .. ربة منزل سورية تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص بقميص النوم العريان وتظهر فيها صدرها العارم ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد سوريا بسبب وصله رقص قويه جدا من قامت بها ربه المنزل من داخل غرفه من داخل غرفه نومها الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه جدا بسبب رقصه الرقصه التي قامت بها.

في اداء قويه جدا من داخل المنزل الامر الذي عرضه الى انتقادات حاده والعذاب بسبب ما قامت به ربه المنزل اثناء وصلة الرقص التي قام بها من داخل غرفه نومها وهي ترتدي فستان من اللون ابيض مفتوح بدرجه كبيره جدا.

اشهر الفيديو على نطاق واسع بسبب ما قامت به ربه المنزل والفلاحه المصريات من اداء وسط رقص قويه جدا في احد الاماكن الريفيه داخل الاراضي وهي تقوم بتصوير نفسيه مقطع فيديو من خلال الهواء الطلق وبدات الامر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره بسبب مكنه تفعله والحركات القويه التي كانت تفعلها