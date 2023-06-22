أخبار اليمن : 5 غارات ضمن 85 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

5 غارات ضمن 85 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 85 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على مقبنة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي، و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.