أخبار اليمن : وفاة 4 أشخاص بصواعق رعدية في المحويت وحجة

وفاة 4 أشخاص بصواعق رعدية في المحويت وحجة
لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب طفل بحروق، إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي المحويت وحجة.
وأوضح مسؤول محلي، أن صاعقة رعدية ضربت منزل مواطن في قرية جبل طفيان بعزلة الأحجول بمديرية جبل المحويت، وأسفرت عن وفاة طفل وامرأتين، وإصابة طفل آخر بحروق في الوجه.
وأشار المصدر إلى أن المتوفين هم: الطفل سليم محمد ناصر طفيان (10 سنوات)، وفريدة ناصر حمود طفيان (30 عاما)، وشروق منصور علي حمود طفيان (15 عاما)، وإصابة الطفل وديع رمضان علده الشهابي (7 سنوات).
وفي حجة، أفاد مصدر بفرع الدفاع المدني، بأن الحاج خالد محمد محمد يحيى توفي، بعد أن ضربته صاعقة رعدية صاحبة هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة في مديرية قفل شمر.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها للإخوة المواطنين الى الإلتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بالإحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظاً على حياتهم.
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