أخبار اليمن : انفجار عنيف شرق صنعاء

انفجار عنيف شرق صنعاءاُستشهد مواطن اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في مديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

وأكد المركز إرتفاع أعداد الضحايا جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في العديد من المحافظات، في ظل شبه توقف لأعمال نزع الألغام الميدانية منذ شهر مارس 2023 وحتى اليوم، بسبب تراجع دعم المانحين لإستمرار أعمال النزع والتطهير في اليمن.