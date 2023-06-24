كسحت سما المصري .. ربة منزل سعودية صاروخ تظهر بالاسود الشفاف في غرفة نومها بوصلة رقص هزت الشباب .. ومتابع غلبت صافيناز و لورديانا

انت الأن تتابع خبر كسحت سما المصري .. ربة منزل سعوديه صاروخ تظهر بالاسود الشفاف في غرفة نومها بوصلة رقص هزت الشباب .. ومتابع غلبت صافيناز و لورديانا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قامت ربه منزل بداء وصله رقص كبيره جدا وهي في غرفه نومها وهي ترتدي فستان من اللون الاسود الامر الذي انتشر بصوره كبيره جدا على صفحه التواصل تواصل اجتماعي وعلى صفحات السوشيال ميديا بطريقه كبيره جدا بسبب وسط الرقصه التي قامت بها ربه منزل سعوديه وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود وهي تقوم بسطه رقص على احد الاغاني الخليجيه.

المنزل وهي تقوم بتصوير فيديو لها من داخل غرفه نومها وهي تقوم بوصله رقص هزت جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مكان تفعله اثناء اداء وصله الرقصه وهي جالسه على الكرسي وتقوم بعض الحركات القويه والجريئه منها الامر الذي جعلها تتعرض الى انتقادات حاده وكبيره جدا بسبب من قامت به هذه الفتاه.

ما تظهر في الاونه الاخيره مقاطع فيديو يا ربات منزل وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفتي منزلها او داخل منزلها الامر الذي انتشر بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا لنساء يقومون بعرض نفسهم من اجل جمع المال والشهره.

الا ان هناك بعض ربات المنازل التي تقوم بتقليد بعد الراقصات التي ظهرت على الساحه مؤخرا مثل صافيناز والورديانا الا ان الامر انتشر في الساحه السعوديه بصوره واسعه جدا الا ان المملكه العربيه السعوديه لم تتخذ اي قرارات اتجاه هذه الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.