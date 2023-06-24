أخبار اليمن : أمطار وأجواء شديدة الحرارة وتحذير من السيول

أمطار وأجواء شديدة الحرارة وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية بعضها غزيرة خاصة على مناطق من محافظات شمال لحج، تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة وغرب صعدة.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات الضالع، البيضاء، غرب كل من صنعاء وعمران وصعدة وسهل تهامة وتمتد شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوه وحضرموت.

وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين34-43 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها بين 25 ـ 50 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بمحافظة إب بلغت 10 ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خاصة على غرب صعدة، حجة، تعز، شرق شبوة ومرتفعات جنوب حضرموت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.

ودعا المركز إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.