أخبار اليمن : قتلى بنيران مليشيا الإخوان في وادي عبيدة بمأرب

قتلى بنيران مليشيا الإخوان في وادي عبيدة بمأربقُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون في اعتداء همجي لمليشيا الإخوان على مناطق آل فجيح بوادي عبيدة في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محلي أن مليشيا الإخوان هاجمت تجمعات لقبيلة آل فجيح في منطقة مفرق حريب بمديرية الوادي، على خلفية رفضهم استحداث نقاط تفتيش داخل مناطقهم، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات، ما أدى إلى سقوط ثمانية من أبناء قبائل عبيدة بينهم الشيخ مبارك طالب بن عقار البالغ من العمر 80 عاماً.

وذكرالمصدر لوكالة سبأ، أن اشتباكات عنيفة اندلعت على خلفية الحادثة، واستمرت من منتصف مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم، في حين لايزال الوضع متوترا.

واستنكر المصدر جريمة الاعتداء على قبائل عبيدة، وما خلفته من ضحايا وخسائر في الممتلكات.. مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم واعتداءات هذه المليشيا على أبناء مأرب في محاولة منها لفرض واقع جديد، وإخضاع القبائل الحرة لهيمنتها.