أخبار اليمن : صعدة.. شهيدان بقصف سعودي على شدا

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صعدة.. شهيدان بقصف سعودي على شدا

اُستشهد مواطنان اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا بمحافظة صعدة. صعدة.. شهيدان بقصف سعودي على شدااُستشهد مواطنان اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالقصف المدفعي قرى آهلة بالسكان بمديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية رازح تعرضت لقصف مدفعي سعودي استهدف ممتلكات المواطنين. ولفت إلى أن القصف المدفعي والصاروخي السعودي لا يتوقف مستهدفاً الطرقات العامة والمزارع والقرى الآهلة بالسكان في أغلب المناطق الحدودية مخلفاً المئات من الشهداء والجرحى.

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