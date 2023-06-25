ربة منزل صاروخ تقوم بوصلة رقص فاضحة في بث مباشر علي الفيس بوك والجمهور يرد غلبتي سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح -انتشر خلال ساعات الماضيه فيديو مسرب لربه منزل في احد المنازل في القاهره وهي تقوم باعمال غير لائقه وتقوم بتصوير نفسها من خلال الهاتف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل ولذلك من اجل كسب الماء وتم نشر الفيديو وانتشر بصوره وبطريقه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي واثاره ضجه كبيره..

فيديو مسرب لربه منزل تقوم بوصله رقص مع احد الاشخاص داخل غرفه النوم

تصدر فيديو خلال الساعات الماضيه ترند تويتر بعض نشرها بعده ساعات وهي ربه منزل قامت بعمل لقطات ورقصات غير لائقه على هاتف التليفون من اجل كسب المال على السوشيال ميديا وعلى النت وانتشر الفيديو بطريقه كبيره ورهيبة على وسائل التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل واثاره ضجه واسعه بعد نزوله بعده ساعات شاهد الفيديو قبل الحذف..