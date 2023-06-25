انت الأن تتابع خبر فرمت انجي خوري.. القشطة سما المصري أشعلت جنون الشباب بوصلة رقص تتحدى فيها موكا و صافيناز على انغام “انتي خلبوصايه” بالاحمر الناري..ومتابع كسحت لورديانا و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفيديوهات التي تقوم بنشرها الراقصه سما المصري على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت بصوره قويه جدا الفنانه والراقصه الاستعراضيه التي دائما لا تنشر على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات القويه لها والجريئه منها والتي عرضتها الى انتقالات حاده ونازعه والتي ايضا عضلها الى المساءله القضائيه حيث تم حبس صافي اسامه المصري بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات.

الفيديوهات التي تعمل على اثاره الجدل ما تقوم بها الراقصه الاستعراضيه سما المصري حيث نزلت على كبير جدا المتابعين والمشاهدين التي حازت على ما يقارب من على ثلاثه مليون متابع على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام مما يجعلها في مقدمه التي يتم البحث عنها على موقع يوتيوب وانستقرام