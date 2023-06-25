انت الأن تتابع خبر اتفرج على الملبن – صافيناز تهزم سما المصري وفيفي عبده بفيديو جرئ للغاية ولا يصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة ​صافيناز​ فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم وصلة رقص على أغنية “حتة من قلبي” للفنان الاماراتي حسين الجسمي.واتهمت صافيناز باستعراض مؤخرتها بسبب زاوية الفيديو التي تم تصويره منها وظهرت الراقصة الارمينية من الخلف وهي تهز مؤخرتها وتتمايل على المسرح. محبو صافيناز دافعوا عنها معتبرين ان الموضوع عادي فهي تقوم بحركات راقصة تقوم بها معظم الراقصات ولم تتعمد استعراضة مؤخرتها فقط.



وحصل الفيديو خلال ساعات قليلة جدا على أكثر من 86 ألف مشاهدة.