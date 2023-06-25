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سما المصري تكشف مؤخرتها في فيديو جديد والجمهور: “ايه المخده ديه” ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة ​سما المصري​ إثارة الجدل، حيث انها نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها صُوّرت من الخلف، وكان اللافت هو استعراضها مؤخرتها والتي اعتبرها الجمهور انها مؤلفة من وسادة.

وتعرّضت سما لعدد كبير من الانتقادات، فمنهم من قال: “ايه المخده ديه”، وآخرون طالبوها بالكفّ عن استعراض جسدها بهذا الشكل.

الجدير ذكره ان سما اثارت الجدل مؤخرا بعد قولها ان تقديمها أدعية دينية في شهر رمضان كان مجرّد كذبة أبريل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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