مشهورة سناب شات السعودية مودل آش تستعرض جمالها على السرير وكشف منطقة من .. ومغرد غلبتي سما المصري وانجي خوري

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رياض - احمد صلاح -فجرت الناشطة السعودية الشهيرة مودل آش، مواقع التواصل الاجتماعي، باحدث إطلالة، ظهرت فيها من على سرير وغرفة .

وبدت الناشطة وعارضة الأزياء ​السعودية​، في الصور التي نشرتها عبر السويشال ميديا، تستعرض جمالها، وهي مرة جالسة على ، ومرة وسط غرفة ، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “النوم أصبح غرامي الجديد”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الشابة السعودية، مستعرضة ومبرزة مفاتنها أمام المتابعين، بل اعتادت دائماً على القيام باستعراض جسدها من خلال صور ومقاطع فيديو، فمرة تكشف عن ، عن أو ساقيها، ومرة تظهر بملابس ، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين، فينتقدها البعض منهم، ويتغزل بها البعض الآخر.

واطلقت مودل آش، في وقت سابق تحذير للمتزوجات، من مفاتنها المكشوفة والبارزة ، في الإطلالات التي تظهر فيه.