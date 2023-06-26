انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور.. أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فتاتان سعوديتان بوصلة رقص أبهرت الشباب تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي تحدت بها سما المصري وفيفي داخل الفصل.. والجمهور عروسة خبرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم متابعينا الكرام على خبر مهم للغايه ويظهر في هذا الخبر عن رقصه وهي تقوم بوصله رقص للغايه اظهرت ادائها وقوتها بوصلة رقص تتحدى اشهر راقصه في الوطن العربي سما المصري وفيفي عبده والعديد من الراقصات التي اشتهرت به الرقص في السنوات الماضيه.

المملكه العربيه السعوديه هي احد الدول العربيه التي تهتم بالتقاليد والعادات الاخلاقيه التي نعرفها عن المجتمع الذي يضم اطهره بقعه على وجه الارض التي تحافظ على تقاليدها

وعادا تها ولكن ما نراه في السعوديه من حالات خارجه في الاونه الاخيره بسبب ما يفعلونه وما يشاهدونه وما دخل عليهم من اشياء لم تكن في المجتمع السعودي وخاصه النساء.

عتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط التزامًا وتحفظًا من حيث العادات والتقاليد ولكن منذ فترة طويلة ونحن نجد أشياء تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا المنتشرة.