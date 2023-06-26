انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بدون خجل رقص فتاة سعودية شديدة الجمال بوصلة رقص تتحدي اشهر راقصة في الخليج صافيناز وفيفى عبده بهزة رقص من داخل غرفه نومها .. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو لي فتره في العقد الرابع من عمرها وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه ويظهر في هذا الفيديو فتاه بدون خجل تكون بواسطه رقص مخالف للعادات والتقاليد العربيه التي ترب عليها الكثيرون

اجتاحه الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره في الاونه الاخيره لربات المنزل وهي تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه نومها او في منزلها بالملابس النوم وتقوم بوصلات رقص كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع بحث جوجل.

انتشر فيديو في الايام الماضيه وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا لفتاه خليجيه تقوم بواسطه رقص داخل غرفه نومها على احد الاغاني الخليجيه حيث كانت ترتدي عبايه من اللون الاحمر وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه الجمال واعجب الكثير من المتابعين بجمالها ورشقتها.

انتقادها البعض الاخر والتقظ بعض المسالك تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الايام الماضيه من اجل الشهره كسب المال مجمع المتابعين حولها وكيف تفعل هذا وهي في المجتمع كالمجتمع السعودي يعرف العادات والتقاليد.

اجتاحه الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره في الاونه الاخيره لربات المنزل وهي تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه نومها او في منزلها بالملابس النوم وتقوم بوصلات رقص كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع بحث جوجل.

انتشر فيديو في الايام الماضيه وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا لفتاه خليجيه تقوم بواسطه رقص داخل غرفه نومها على احد الاغاني الخليجيه حيث كانت ترتدي عبايه من اللون الاحمر وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه الجمال واعجب الكثير من المتابعين بجمالها ورشقتها.

انتقادها البعض الاخر والتقظ بعض المسالك تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الايام الماضيه من اجل الشهره كسب المال مجمع المتابعين حولها وكيف تفعل هذا وهي في المجتمع كالمجتمع السعودي يعرف العادات والتقاليد.