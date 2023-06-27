أخبار اليمن : رعاية أسر الشهداء تعتذر لتأخر صرف رواتبهم

رعاية أسر الشهداء تعتذر لتأخر صرف رواتبهماعتذرت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، عن تأخر صرف نصف راتب على الأقل لأسر الشهداء والمفقودين، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن تأخير صرف رواتب أسر الشهداء والمفقودين المستحقة تزامنا مع عيد الأضحى يعود إلى تأخر التعزيز المالي من قبل الجهة الممولة، وتعذر إكمال الإجراءات المالية مع الجهات ذات العلاقة.

وأعربت عن اعتذارها الشديد لجميع أسر الشهداء والمفقودين على هذا التأخير.. مؤكدة أنها تعمل جاهدة على توفير كل ما يلزم للمساعدة في تخفيف معاناة أسر وأبناء الشهداء والمفقودين وتقديم الرعاية الكاملة والدعم المادي اللازم لهم.

وبينت الهيئة أنه سيتم البدء في صرف الرواتب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء قد دشنت قبل أيام مشاريع عيد الأضحى لجميع أسر الشهداء بإجمالي ثلاثة مليارات و٦٠٠مليون ريال وتشمل مشروع الإعاشة الربعية ومشروع الكفالة ومشروع العيدية.

(سبأ)

