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أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
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المؤتمر نت - بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

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المؤتمر نت -
رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم
تحية طيبة وبعد

يسرني باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام ان اهنئكم واخوانكم قيادات انصار الله بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1444 ه‍ الذي يحل علينا في ظل ظروف ومتغيرات كثيرة محلية وإقليمية ودولية وهو ما يجعلنا نجدد ذات المواقف المعلنة في الوقوف معكم ومن خلفنا كافة أبناء الشعب اليمني في خندق الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله .
إنني إذ أهنئكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر والمقاوم لنسأل الله العلي القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.
وتقبلوا خالص التحايا،،،

أخوكم
صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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