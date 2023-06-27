انت الأن تتابع خبر القشطة سما المصري ولعت النت في وصلة رقص على انغام “انتي خلبوصايه” تتحدى أشهر راقصة ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الراقصة الاستعراضيه سما المصري التي تثير الجدل في كثير من الاحيان بسبب اطلالتها القويه والغريبه للغايه وهذه المره نشرت فيديو لها وهي تسوق توك توك في الشارع مع اثاره حيره المتابعين بسبب ما قامت بفعله

تواصل الفنانة سما المصري الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية وتحمل عصا .