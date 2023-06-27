انت الأن تتابع خبر بدون خجل .. إطلالة رائعة من الحسناء ملكة جمال العرب شمس الكويتية بقميص النوم وخرج وهي بترقص.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرص الفنانة شمس الكويتية مشاركة صورها التي توثق لقطات من حياتها الخاصة، مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة فوق يخت عملاق، حيث ارتدت هوت شورت لافتا للنظر، وقميصا بأكمام قصيرة، وانتعلت حذاء رياضيا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.