أخبار اليمن : قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى

قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحىرفعت الامين العام المساعد لقطاع المرأة برقية تهنىة إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين الوراس بمناسبة عيد الاضحى جاء فيها :

الشيخ المناضل/صادق امين ابو راس رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. المحترم

الاخوه نواب ورئيس المؤتمر الشعبي العام. الكرام

الاخ الامين العام. المحترم

الاخوه الامناء العموم المساعدين. الكرام

بعد التحيه والتقدير

باسمي وباسم القطاع النسوي لحزب المؤتمر الشعبي العام وفروعه في محافظات الجمهورية اليمنية ان ابعث اليكم اسمي ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي يعود علينا للعام التاسع علي التوالي ووطننا والشعب اليمني الغاليين يتعرضون لأبشع حصار وأشد ظلم من خلال مماطلة دول العدوان في الوصول إلى استحقاق السلام المشرف الذي يجسد تضحيات شعبنا ونضاله في سبيل حريته واستقلال قراره وسيادة الوطن ووحدته.

وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم الوفاء والمضي تحت قيادتكم الرشيدة وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل التنظيمي والحفاظ على وحده الحزب، والتسليم المطلق لكل ما تقدمون عليه من قرارات وتوصيات وتوجيهات منحازة للثوابت الوطنية والنظام الجمهوري والقيم الديمقراطية وبما يعزز الجبهة الداخلية وتماسكها، ويقوي قيم التآزر والتآخي والتعايش السلمي.

سائلين الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات علي الوطن وابناء الشعب اليمني بتحقيق العدالة والسلام والأمن والامان والانتصار على قوي العدوان وارباب المؤامرات التمزيقية ليبقي اليمن موحدا ارضا وشعبا حرا ابيا

وكل عام وانتم بخير

فاطمه عبدالله الخطري

الامين العام المساعد لقطاع المرأة