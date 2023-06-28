أخبار اليمن : الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. جاء فيها:
الشيخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم
بمناسبة عيد الاضحى المبارك، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتطلب منا جميعا ضرورة استلهام قيمها في التسامح والتلاحم وتعزيز التآخي والتراحم والتكاتف والصمود.
وليس مبالغة القول إن الفترة الماضية قد اثبتت بما لايدع مجالاً للشك انكم كنتم عند مستوى المسؤولية حين رمت بكم الاقدار لتحمل مسؤولية قيادة المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد ورغم ذلكم كنتم القائد الذي يمضي بالمؤتمر بعقلية الحكيم، وشجاعة الفارس، وإخلاص المؤتمن.
اهنئكم مرة اخرى بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع، وان يواصل تنظيمنا الرائد مسيرته بنجاح يتفق مع عظمة عطاءاته الوطنية.
أخوكم/
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية
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