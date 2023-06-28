أخبار اليمن : الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىرفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين ابو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الاكرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن أرفع إليكم باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 1444 ه ومن خلالكم الى نواب وقيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة.

ان شعبنا يحتقل مع شعوب الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك برغم ما يعانيه من آلام وأحزان إلّا أنه أكثر صلابة وصموداً وقدرة على مواجهة الصعاب والتصدّي لكل المحاولات والمخططات التي تستهدف تمزيق اليمن وهو قادر على للحفاظ على وحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني .

نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العطرة، ونحيي الجهود العظيمة التي تبذلونها في سبيل تعزيز العمل السياسي الوطني، وما يمثل من تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، ونشد على أيديكم مواصلة توجهاتكم الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان.. سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للوطن والشعب النصر والخير والسلام.

كل عام وأنتم والوطن بألف خير

اخوكم / غازي احمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام