انت الأن تتابع خبر صنف بأجمل مشهد ساخن في السيما.. تسريب مقطع فيديو لمنى زكي مع فنان مشهور من فيلم اصحاب ولا اعزاء خلعت ملابسها قطعة قطعة بدون خجل أو ذرة حياء.. والمخرج يواصل التصوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة منى زكي جدلًا كبيرًا بعد تداول مشهد، وصفه العديد بالجريء، من فيلم “أصحاب ولا عز”، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي.

وتعرض فيلم “أصحاب ولا عز” لحملة هجوم عنيفة من الجمهور، نظرًا لاحتوائه على مشاهد وألفاظ جريئة لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنانة منى زكي لم تخلع ملابسها ضمن أحداث مشاهد الفيلم موضحا أن هناك خلطا بين الخيال والواقع في التعرض لفيلم أصحاب ولا أعز.