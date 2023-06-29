أخبار اليمن : عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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المؤتمر نت -

عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفع عميد البرلمانيين اليمنيين وعضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشيخ زيد أبو علي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىرفع عميد البرلمانيين اليمنيين وعضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشيخ زيد أبو علي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها الاخ صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام يطيب لي ان ارفع اليكم ومن خلالكم اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى الى مختلف قواعد وقيادات وفعاليات تنظيننا الرائد المؤتمر الشعبي العام المبارك سائلين الله العلي العظيم ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لوطننا وتنظيمنا الرائد. كل خير. وان تستعيد بلادنا دورها الفاعل في مواصلة السباق الحضاري وان يعم الامن والاستقرار كل ربوع وطننا

سيادة الرئيس

اننا ندرك عظمة حرصكم الكبير على الدفع بكل مامن شانه ان يحقق لشعبنا كل امالة وتطلعاته. وهو حرص تقدرة جماهير شعبنا التي مازالت تعبر عن ثقتها الغاليه والكبيره بالمؤتمرالشعبي العام. كتنظيم قادر على السير. نحو المستقبل بكل ضمانات هذا المستقبل من الوسطية والاعتدال والاحتكام لحقائق التاريخ الناجحه

واننا على ثقه ان. تتعزز جهودكم ومعكم كل القوى الخيره

لمل فيه خير اليمن وحاضره ومستقبله وان يتمتع كل تليمنيين بالسلام المشرف. الذي يتفق مع حجم تضخياتهم من اجل وطنهم الجريح

سيادة الرئيس نجدد تهانيننا بهذه المناسبه الدينيه الغاليه

ونسأل الله ان يمنحكم الصحه والعافيه اخوكم

الشيخ النائب زيد ابو علي

عضو اللجنه العامه للمؤتمر

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