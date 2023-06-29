أخبار اليمن : العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر نجيب العجي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة عيد الاضحى المبارك .
واشاد العجي بمواقف رئيس المؤتمر وحكمته سواء في ادارة شؤون المؤتمر التنظيمية أو في اتخاذ مواقف المؤتمر الوطنية والمتعلقة بالدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.
وتمنى رئيس هيئة الرقابة التنظيمية من العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن ولشعبه النصر والسلام والاستقرار .
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