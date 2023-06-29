غلبت سما المصري وصافيناز . فيديو رقص فتاة في حفل زفاف صحبتها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي

انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصوت. فيديو مسرب رقص فتاة الفستان الازرق في حفل زفاف صحبتها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صاحبة الفستان الأزرق، تصدرت صاحبة الفستان الأزرق تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا شغلت بال المصريين، فتصدرت البحث على مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وأخذوا يتساءلون في دهشة "من هي صاحبة الفستان الأزرق؟".



حكاية الرقص المثير لصاحبة الفستان الأزرق

حكاية صاحبة الفستان الأزرق بدأت عندما ظهرت سيدة ترتدي فستانًا أزرق، في أحد الأفراح بـمركز السنبلاوين بالدقهلية، كان الأمر عاديًا في البداية، فالسيدة دُعيت في حفل زفاف إحدى صديقاتها، لكن مع فرحتها بصديقتها أخذت ترقص بطريقة عفوية، وصلة الرقص كانت طويلة، أظهرت فيها السيدة كل حركات الرقص المثيرة، ما سبب أزمة لها.

لم تنتبه السيدة صاحبة الفستان الأزرق أن كل حركات الرقص المثيرة التي أدتها في فرح صديقتها تم تصويرها من خلال الهواتف المحمولة، والتي تم بثها على موقع التواصل "تيك توك"، لتتصدر السيدة صاحبة الفستان الأزرق تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

رقص صاحبة الفستان الأزرق يثير الانتقاد

أخذ الجميع يتساءل عن صاحبة الفستان الأزرق، التي رقصت بشكل مثير في زفاف صديقتها، أو ياسمين بنت السنبلاوين، التي أثار رقصها الكثير من التعليقات السلبية والانتقادات عند نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.