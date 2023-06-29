أخبار اليمن : المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف

المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرفدانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جريمة احراق القران الكريم من قبل أحد الأشخاص في دولة السويد .

واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر هذه الجريمة التي تكرر حدوثها في السويد بشكل لأفت وعلى مرأى ومسمع السلطات السويدية دليلا على وجود توجهات رسمية في كثير من الدول الغربية لدعم الأفعال والممارسات التي تسيء وتهين المقدسات الدينية للمسلمين بذريعة حرية الرأي ؛ مؤكدة أن هذه الأعمال المستنكرة ليست حرية رأي وانمأ جرائم تثير الكراهية بين الشعوب واتباع الاديان وتخدم في الوقت نفسه دعاة التطرف والعنف .

وجددت الأمانة العامة للمؤتمر دعوتها الدول الغربية وحكومة السويد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة من يرتكبون هذه الجرائم وسن قوانين تمنع تكرارها .