المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف
دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جريمة احراق القران الكريم من قبل أحد الأشخاص في دولة السويد .
واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر هذه الجريمة التي تكرر حدوثها في السويد بشكل لأفت وعلى مرأى ومسمع السلطات السويدية دليلا على وجود توجهات رسمية في كثير من الدول الغربية لدعم الأفعال والممارسات التي تسيء وتهين المقدسات الدينية للمسلمين بذريعة حرية الرأي ؛ مؤكدة أن هذه الأعمال المستنكرة ليست حرية رأي وانمأ جرائم تثير الكراهية بين الشعوب واتباع الاديان وتخدم في الوقت نفسه دعاة التطرف والعنف .
وجددت الأمانة العامة للمؤتمر دعوتها الدول الغربية وحكومة السويد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة من يرتكبون هذه الجرائم وسن قوانين تمنع تكرارها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.