اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
d388862f09.jpg
72d34fc528.jpg
bfd9c824a5.jpg
7a9f469884.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - رفع القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب بالمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة

23f263c7f0.jpg
المؤتمر نت -
التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
رفع القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب بالمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها :

الاخ المناضل صادق امين ابوراس رئيس الموتمر الشعبي العام حفظكم الله...
تحية تقدير وبعد...
باسم التكوينات الشبابيه والطلابيه بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانه العامه
يشرفنا أن نتقدم اليكم باسمى ايات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا وشعبنا بالخير والبركات
تهل علينا هذه المناسبة العظيمه ووطننا وشعبنا مازال يعانى ويلات العدوان الغاشم الذى تجاوز كل القيم الانسانية والدينيه والاخلاقيه وتسبب فى تدمير كل مقومات الحياه وخلق ظروف معيشيه صعبه للشعب الذى ضرب اروع الامثله فى الصمود ومواجهة الغزاه والمحتلين مستندا على ارثه الحضاري والتاريخى فى مقاومة الغزاة عبر التاريخ...
الاخ رئيس الموتمر
ونحن اذ نهنئيكم بهذه المناسبة العظيمه لنثمن مواقفكم الوطنيه ونحى جهودكم المخلصه فى قيادة مسيرة الموتمر فى ظروف استثنائيه
جسدتم من خلالها اروع صور التضحيه والفداء التزاما بمبادى وقيم الثورة والنظام الجمهوري وقيم الميثاق الوطني وقدتمثل ذالك بانحياز الموتمر الدائم الى صفوف الشعب والقوى الوطنية المناهضه للعدوان والتصدى لكل المخططات التأمريه التى تستهدف تقسيم الوطن وانتهاك سيادته واستقلاله الوطني .وحرصكم الكبير على تحقيق السلام الدائم والشامل والمحافظه على الثوابت الوطنية فى الثورة والوحده والنظام الجمهوري
اخير ..نكرر لكم التهنيه بهذه المناسبة ونجدد لكم العهد والولاء بالمضى خلف قيادتكم وتوجهاتكم الاستراتيجيه فى تطوير العمل الموسسى لتنظيمنا الرائد وتعزيز دوره الوطنى ومكانته السياسيه فى الساحه الوطنية...
وفقكم الله وسدد خطاكم...
وكل عام وانتم ووطننا وشعبنا بالف خير..
اخوكم ناجى بن يحى القوسي.
القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب
عضوالامانه العامة

0cc76e0ec5.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
45eb9e0faa.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
4d035558e0.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 37e205dcd1.jpg 2003-2023 20549a17f2.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا