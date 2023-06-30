أخبار اليمن : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى

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المؤتمر نت -

التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى

رفع القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب بالمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحىرفع القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب بالمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها : الاخ المناضل صادق امين ابوراس رئيس الموتمر الشعبي العام حفظكم الله...

تحية تقدير وبعد...

باسم التكوينات الشبابيه والطلابيه بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانه العامه

يشرفنا أن نتقدم اليكم باسمى ايات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا وشعبنا بالخير والبركات

تهل علينا هذه المناسبة العظيمه ووطننا وشعبنا مازال يعانى ويلات العدوان الغاشم الذى تجاوز كل القيم الانسانية والدينيه والاخلاقيه وتسبب فى تدمير كل مقومات الحياه وخلق ظروف معيشيه صعبه للشعب الذى ضرب اروع الامثله فى الصمود ومواجهة الغزاه والمحتلين مستندا على ارثه الحضاري والتاريخى فى مقاومة الغزاة عبر التاريخ...

الاخ رئيس الموتمر

ونحن اذ نهنئيكم بهذه المناسبة العظيمه لنثمن مواقفكم الوطنيه ونحى جهودكم المخلصه فى قيادة مسيرة الموتمر فى ظروف استثنائيه

جسدتم من خلالها اروع صور التضحيه والفداء التزاما بمبادى وقيم الثورة والنظام الجمهوري وقيم الميثاق الوطني وقدتمثل ذالك بانحياز الموتمر الدائم الى صفوف الشعب والقوى الوطنية المناهضه للعدوان والتصدى لكل المخططات التأمريه التى تستهدف تقسيم الوطن وانتهاك سيادته واستقلاله الوطني .وحرصكم الكبير على تحقيق السلام الدائم والشامل والمحافظه على الثوابت الوطنية فى الثورة والوحده والنظام الجمهوري

اخير ..نكرر لكم التهنيه بهذه المناسبة ونجدد لكم العهد والولاء بالمضى خلف قيادتكم وتوجهاتكم الاستراتيجيه فى تطوير العمل الموسسى لتنظيمنا الرائد وتعزيز دوره الوطنى ومكانته السياسيه فى الساحه الوطنية...

وفقكم الله وسدد خطاكم...

وكل عام وانتم ووطننا وشعبنا بالف خير..

اخوكم ناجى بن يحى القوسي.

القاىم باعمال رىيس داىرة الشباب والطلاب

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