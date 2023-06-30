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أخبار اليمن : دائرة المنظمات تهنىء ابوراس بعيد الاضحى

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المؤتمر نت - دائرة المنظمات تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
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المؤتمر نت - رفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر سيف الهياشي برقية تهنئة

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المؤتمر نت -
دائرة المنظمات تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
رفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر سيف الهياشي برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل /صادق بن أمين أبو راس... رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة وبعد :-
يسرني أن أرفع إليكم باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات المؤتمر في هيئات منظمات المجتمع المدني .. بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444 هـ هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمع والتي تتجسد فيها كل معاني التضحية والإخاء والتراحم حيث تزداد فيها مشاعر التسامح والأعمال الصالحة تزامنا مع أداء حجاج بيت الله لفرض الحج ..
سائلا من الله أن يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يسود السلام والأمن والأمان والاستقرار في وطنا الغالي تتويجا لصمود شعبنا العظيم وهي المساعي والجهود والمطالبات التي يتبناها المؤتمر الشعبي العام بفضل قيادتكم الحكيمة له ومن خلفكم كل أعضاء المؤتمر المؤيدين لكل الخطوات التي تقومون بها من أجل تفعيل دوره التنظيمي والوطني والريادي
أنني إذ أكرر لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة أجدد لكم دعمنا ومساندتنا الكاملة لكم في قيادتكم الحكيمة للمؤتمر ومقدرين لكم كل الجهود المخلصة التي تقومون بها للحفاظ على المؤتمر ووحدته واستمرارية نشاطه التنظيمي والسياسي وتعزيز مكانته على مستوى الساحة الوطنية والخارجية للحفاظ على الوطن وإنهاء العدوان والحصار وصولا للحل السياسي المرجو .
وأخيرا تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في قيادتكم الحكيمة
وتقبلوا مني خالص الشكر والتقدير ؛؛؛
أخوكم الشيخ/
سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الامانة العامة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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