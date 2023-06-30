أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بعيد الاضحى من قيادات حزبية

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بعيد الاضحى من قيادات حزبيةتلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك حيث تلقى تهنئة من خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي جاء فيها :

الأخ المناضل/صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم.

تحيه طيبه وبعد

يسرني اصاله عن نفسي ونيابه عن كل قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن أرفع إلى معاليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن خلالكم إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كل قيادات وقواعد وأنصار وحلفاءالمؤتمر الشعبي العام

سائلين الله تعالى في هذه المناسبه الدينيه العظيمه أن يمن على بلدنا بالأمن والأمان وعلى سائربلاد الاسلام والمسلمين وأن يعيده الله علينا جميعاً بالخير والعافيه أن شاء الله تعالى.

وكل عام وانتم وشعبنا اليمني العظيم بخير.

كما تلقى تهنئة مماثلة من مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني جاء فيها

الاخ المناضل / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحيه وبعد ؛: -

أهنئكم ونفسي وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات . .

إن الأحداث المتسارعة والمؤسفة التي طرأت على المشهد اليمني منذ العام ٢٠١١ وحتى اليوم، وما نتج عنها من:جفاء وقطيعة، وإنقسام وصراع بين أبناء الوطن الواحد .

لم تكن بسبب التنوع السياسي أو المذهبي أو المناطقي الحاصل في مجتمعنا اليمني ، لكنه بسبب تغليب البعض لمصالحه الشخصية على مصلحة الوطن، وإبتعاد كل المكونات السياسية بالدرجة الأولى عن ثقافة الحوار كأداة قوية ولغة مثلى للتصحيح والتغيير السلمي والبناء والإصلاح الوطني، ولتعزيز السلام والوحدة الوطنية ومسيرة التنمية الشاملة.

أكرر التهاني لكم وكافة قيادات وأعضاء وخلفاء حزبكم بهذه المناسبة الدينية الجليله.

متمنيا لكم موفور الصحة والعافية.

ودوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية وفي مختلف شؤون حياتكم.

ودمتم بخير والله يرعاكم.