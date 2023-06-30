انت الأن تتابع خبر شاهد قبل الحذف.. فيديو مسرب للراقصه جوهره مع رجل الاعمال السعودي في احد فنادق دبي.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت خلال ساعات الماضيه فيديو من الراقصه جوهره وهي تقوم بوصله رقص مع رجل اعمال سعودي داخل احد فنادق دبي وقام احد الاشخاص بتصويرهما وانتشر الفيديو بطريقه كبيره وواسعه على التواصل الاجتماعي..

فيديو مسرب للراقصه جوهره مع رجل سعودي في احد فنادق دبي

انتشر خلال ساعات ماضيه فيديو للراقصه جوهره في احد الفنادق بدبي مع رجل سعودي وهي تقوم بوصله رقص واستمرت هذه الوصله لمده نصف ساعه وقام احد الاشخاص بتصويرها ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل

واثار هذا الفيديو ضجه واسعه بعد نزوله في عده ساعات واثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني لاحتواء الفيديو على لقطات غيره لائقه وصرحت الراقصه جوهره على علاقه بالرجل السعودي على انها تربطها علاقه كبيره مع الرجل الاعمال السعودي وهي علاقه صداقه..