مراهقة خليجية فائقة الجمال تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وفيفي عبده وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا وتنشر الفيديو على منصه التيك توك.. اتفرج

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نشرت الفنانة مودل اش صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني.

لطالما تثير مشهورة سناب شات السعودية مودل آش الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها العديد من الصور والفيديوهات الفاضحة لها على حساباتها في مواقع التواصل .

وعلقت على الصورة التي اظهرت ظهرها فقط بالقول: “طبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص”.