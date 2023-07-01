بطريقة كوميدية ساخرة.. سما المصري تشرح ليلة الدخلة على السرير بقميص النوم الشفاف ..اتفرج

انت الأن تتابع خبر بطريقة كوميدية ساخرة.. شاهد سما المصري تشرح ليلة الدخلة على السرير ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .

ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

وشرحت سماء المصري خلال الفيديو طريقة ليلة الدخلة بين العروسين ، وقالت ان الاوضاع اتغيرت

وتحرص الفنانه الاستعراضية سماء المصري بين الفينة والأخرى على نشر الفيديوهات المثيرة للجدل والاقرب للاباحية ، وهو ما دفع الكثير للمطالبة بالقبض عليها وفصلها من نقابة الفنانيين المصريين.