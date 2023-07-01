أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارة

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المناطق الساحلية والصحارى ورياحاً نشطة إلى قوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة ، غرب صنعاء، غرب ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة.ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من شمال لحج، البيضاء، شبوة، ومرتفعات وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى أن الطقس قد يكون حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية.

وقد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34-39 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تكون الرياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 25- 45 عقدة بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها من 15- 25 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 10.8ملم، صرفيت: 2.6، إب : 1.5، سيئون : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، ذمار، تعز، ريمة، سهل تهامة، حجة وصعدة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وعدم استخدام الهواتف النقالة والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام الشمسيات الفاتحة اللون وخصوصاً البيضاء وكذا الإكثار من شرب السوائل.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى