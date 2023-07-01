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الدلوعه سما المصري تتحدي ميريام كلينك فى تحدى أجمل مؤخرة بفيديو مثير جدا والفائز مفاجأة

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رياض - احمد صلاح - قامت احد المواقع الفنية اللبنانية بإجراء استفتاء لاختيار ما وصفتها بـ “نجمة مواقع التواصل الاجتماعي”.والغريب ان خيارات الاستفتاء تضمنت اسمان فقط هما المصرية سما المصري واللبنانية ميريام كلينك.

وقد نشرت سما المصري تدوينة عبر حسابها على انستغرام طالبت فيه متابعيها التصويت لها قائلة: “هااانت…شدوا حيلكم يامصريين انا عايزه اوصل الي ٩٩٪ ونسيب للأخت ميريام كلينك الواحد في المئه..كفايه عليها واحد علي قد صحتها ????”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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