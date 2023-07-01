انت الأن تتابع خبر من اجل المال .. فلاحة مصرية تقوم بوصله رقص بلدي تتحدي اشهر الراقصات علي سناب شات عدت سما المصري ورهف القنون.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتهرت منصات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره واسعه داخل الوطن العربي واعتمد بعض الاشخاص على هذه المنصات على انها دخل ثابت ومنها منصه سناب شات وتيك توك

التي تعطي ارباح كثيره للمتابعين الذين يقومون بنشر فيديوهات ومشاهد غير موفقه لهم على هذه المنصات من اجل الحصول على عدد اكبر من المشاهدات وبعدها يحصلوا على اكثر الارباح الشهره..

فلاحه تجرد من ثوب الخجل والحياء وتقوم بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي ترتدي قميص النوم الذي اظهر جمالها بالكامل امام الكاميرا وتقوم بوصله رقص دامت لمده ساعه كامله شاهد الفيديو الكامل..

قامت فتاه بنشر فيديو لها مدته خمس دقائق على ممارسه سناب شات من اجل الربح والشهرة واحتوى الفيديو على قيام الفتاه بوصله رقص لمده ساعه كامله بالملابس النوم.