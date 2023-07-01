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أخبار اليمن : مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد

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المؤتمر نت - مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد
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المؤتمر نت - أدان مجلس النواب بشدة تعمد السلطات السويدية السماح لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في السويد، وبحماية من الشرطة السويدية.

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المؤتمر نت -
مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد
أدان مجلس النواب بشدة تعمد السلطات السويدية السماح لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في السويد، وبحماية من الشرطة السويدية.
وجدد المجلس في بيان صادر عنه اليوم استنكاره سماح السلطات السويدية للمتطرفين بارتكاب هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تتعمد الإساءة لمشاعر المسلمين والمقدسات وفي مقدمتها القرآن الكريم.
واعتبر المجلس هذه الممارسات استفزاز لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم لا سيما في أول أيام عيد الأضحى، مطالبا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية بتجريم الإساءة للأديان والمقدسات والمعتقدات واعتبارها تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأكد البيان أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان والمعتقدات، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تفعيل سلاح المقاطعة للسلع والبضائع والدول التي تسمح بمثل هذه الأفعال المشينة، والعمل على مواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة وتعزيز التضامن العربي الإسلامي لمواجهة هذه التصرفات المهددة للسلام والتعايش بين الأمم والشعوب.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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