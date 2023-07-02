أخبار اليمن : الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد إكمال مناسكهم

الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد إكمال مناسكهم
يتجه حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين، بعد زوال شمس يوم السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.
وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الموافق 13 من ذي الحجة، يرمي الحاج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به.
ويأتي ذلك بعدما أنهى آلاف الحجاج من المتعجلين يوم أمس الجمعة رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.
وقبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن (المتعجلون) رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بكل يسر، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.
(سبأ)
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