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أخبار اليمن : الارصاد يصدر تحذير جديد

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المؤتمر نت - الارصاد يصدر تحذير جديد
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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات

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المؤتمر نت -
الارصاد يصدر تحذير جديد
توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على اجزاء من محافظات (صعدة، عمران، حجة، المحويت، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة).
وتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد احيانا على أجزاء من (شمال لحج، البيضاء، شبوة، ومرتفعات وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة).
وذكر المركز أن الطقس سيكون حارا الى شديد الحرارة جاف نهاراً على الصحاري والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (38 - 44 درجة مئوية) حار رطب على المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح الحرارة ما بين (32 - 38 درجة مئوية).
ولفت إلى أن الرياح ستكون قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين (27 - 47 عقدة) بينما تكون الرياح نشطة الى قوية على السواحل الجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها ما بين (17 - 27 عقدة) تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.
وحذر المركز في نشرته من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.. منبها سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وعدم عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.
كما حذر من درجات الحرارة المرتفعة على المناطق المذكورة أعلاه، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المضلات الشمسية الفاتحة اللون وخصوصاً البيضاء وكذا الاكثار من شرب السوائل.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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