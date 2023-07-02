إقرأ في المؤتمر نت

دوت الخليج -

الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ علي عبدالله احمد الصبري - عـضــو اللجنـة الدائمة - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بـالـدائـرة (91) مـديـريـة الـمخــادر والمحامي/ خـالــد عـبـدالله احمد الـصبـري واخـــــوانـــهـــم وكــــافــــة آل الـصــبــــري بمديرية المخادر محافظة إب وذلـك فــــي وفــــــاة والــــدهـــم الـحـاج/ عــبــدالله احـمـد علـي الـصـبــري ، الـــذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة فـــي خــــدمــــة الوطن والمجتمع وحل قضايا ومشاكل المواطنين. الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والدهبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ علي عبدالله احمد الصبري - عـضــو اللجنـة الدائمة - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بـالـدائـرة (91) مـديـريـة الـمخــادر والمحامي/ خـالــد عـبـدالله احمد الـصبـري واخـــــوانـــهـــم وكــــافــــة آل الـصــبــــري بمديرية المخادر محافظة إب وذلـك فــــي وفــــــاة والــــدهـــم الـحـاج/ عــبــدالله احـمـد علـي الـصـبــري ، الـــذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة فـــي خــــدمــــة الوطن والمجتمع وحل قضايا ومشاكل المواطنين. وعبر الوهباني في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة المؤتمر نت - الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.