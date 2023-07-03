انت الأن تتابع خبر مش صافيناز . رقص شرقي مصري بالشفاف لايفوتك لفلاحة مصريه صاروخ تتحدى أشهر راقصة في مصر بوصلة رقص قوية.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائما ما تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره ببعض المقاطع القويه للغايه التي نشرت على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وصله رقص تتحدى فيها اشهر الرقصات في مصر والوطن العربي صافيناز والورديانا الامر الذي جعلها تشتهر بصوره كبيره جدا لربه منزل مصرية قامت باشعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قامت بالرقص في غرفه نومها بملابس مكشوفه بدرجه كبيره جدا الامر الذي عرضه الانتقادات حاده وواسعه.

حيث ظهرت ربه منزل خليجيه وفلاحه مصريه وهم يرقصون معا بدرجه كبيره جدا في احدى المنازل الشهيره وبدات ترقص الفلاح بطريقه قويه جدا وهي ترتدي عبايه ضيقه للغايه اظهرت انوثتها.