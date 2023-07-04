انت الأن تتابع خبر صاروخ نووي.. صافيناز تشعل الانترنت وتطل بدون ملابس وتقوم بحركات إيحائية فاضحة بدون ذرة خجل ..كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - آثارت الراقصة الجميلة “صافيناز” موجة جدل بين جمهورها ومتابعيها، بعدما نشرت جلسة تصوير حديثة وجريئة لها.

وظهرت صافيناز، في الصور بدون ملابس تحتسي القهوة وتقوم بحركات إغراء خادشة، ما شكّل صدمة كبيرة لدى العديد من متابعيها على مواقع التّواصل الاجتماعي.وظهرت صافيناز، في الصور بدون ملابس تحتسي القهوة وتقوم بحركات إغراء خادشة، ما شكّل صدمة كبيرة لدى العديد من متابعيها على مواقع التّواصل الاجتماعيونشرت الراقصة صافيناز، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ووثقت الصور صافيناز، وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، مما كشف وأبرز مفاتنها أمام الجمهور والمتابعين بوضوح.

ودائماً ما تثير ​الراقصة صافيناز​ الجدل من خلال إطلالتها الجريئة عبر صفحاتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا.

ومؤخرا نشرت الراقصة صافيناز عبر صفحتها الخاصّة على إنستغرام فيديو أثار جدلًا واسعًا، حيث ظهرت فيه شبه عارية.

وقال متابعون في تعليقاتهم على الفيديو، أن صافيناز كشفت عن المستور، بحسب تعبيراتهم.

مقطع الفيديو التقطته على طريقة السيلفي واستعرضت فيه جسدها بدءاً من وجهها وصدرها وبيّنت أيضًا أسفل خصرها وهي مرتدية بيكيني أسود واعتمرت قبعة من القش، وعلقت عليه: “فلفل شطة ولا لأ؟.

ونال مقطع الفيديو في وقت قصير من نشر الراقصة الجميلة والمثيرة له، أكثر من 220 ألف مشاهدة.