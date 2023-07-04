دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت يحيى المشرقي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر . رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت يحيى المشرقي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر . وفي البرقية التي وجهها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ قايد يحي المشرقي ونجل الفقيد الشيخ / جبران مبخوت يحي المشرقي واخوانه وكافة ال المشرقي بمديرية خمر. محافظة عمران أشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والتنظيمية والاجتماعية في خدمة المواطنين وقضاياهم واصلاح ذات البين وحل مشاكل الناس.. وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنآ إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.