أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الدكتور احمد الاصبحي

لبوزة يعزي بوفاة الدكتور احمد الاصبحيبعث الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الدكتور / أحمد محمد الأصبحي الأمين العام المساعد الأسبق للمؤتمر الشعبي العام.

واشاد لبوزة في البرقية التي بعثها إلى المهندس مصطفى أحمد محمد الأصبحي وإخوانه وكافة آل الأصبحي بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وما قدمه للوطن خلال مسيرته حيث تقلد عديدا من المناصب الحكومية واسهم في خدمة وتطوير العمل التنفيذي في كل موقع شغله واخرها عضوية مجلس الشورى مشيرا إلى اسهاماته التنظيمية باعتباره أحد المؤسسين الالف للمؤتمر الشعبي العام عام ١٩٨٢م ودوره في ترسيخ وتطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر حتى آخر منصب له وهو الامين العام المساعد الأسبق للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية .

وعبر لبوزة ، عن خالص تعازيه برحيل الفقيد الاصبحي داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".