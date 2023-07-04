انت الأن تتابع خبر ربة منزل قشطة تتحدى أشهر راقصة بوصلة رقص فاضحة من غرفة نومها مسحت سما المصري وفيفي ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ربة منزل تقوم بالرقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

ويظهر في المقطع الذي تداوله ناشطون عبر “تويتر” ربة منزل ترقص رقصة شعبية بطريقة مثيرة حازت علي اعجاب المشاهدين.

وأثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروس في أحد الأعراس المصرية.

و ظهرت العروس وهي ترقص على المسرح والتي بدا عليها وعلى عريسها صغر سِنِّهما، ولكنّ العريس تركها ترقص بمفردها ليرقص هو مع الراقصة التي كانت تقف على طرف المسرح.

وكان على الجانب الآخر من المسرح ثنائي آخر من العِرسان واللذين ظهر عليهما الاندماج الشديد مع الأغاني، والموسيقى الشعبية التي كانت تضرب بقوة من السماعات.

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