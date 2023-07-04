أخبار اليمن : المؤتمر: رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة لليمن وللمؤتمر (بيان نعي)

المؤتمر: رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة لليمن وللمؤتمر (بيان نعي)ينعي المؤتمر الشعبي العام إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم والى قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام رحيل المناضل الكبير الأستاذ الدكتور احمد محمد عبدالملك الاصبحي الامين العام الأسبق للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر .

لقد مثل رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة لليمن حيث فقدت واحدا من ابرز اعلامها الوطنية حيث اسهم الفقيد في عملية بناء الدولة والدفاع عن ثوابت الوطن المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي وكان ممن اسهموا في بناء وتطوير الاداء في مرافق الدولة سواء في بدايات حياته المهنية محاضرا في الجامعة وفي الاكاديميات العسكرية والامنية او من خلال المسؤوليات التي تولاها حيث شغل منصب وزير في وزارات الخارجية والتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مجلس الشورى حيث كان نموذجا لرجل الدولة واالمسؤول المخلص والقيادي الكفوء .

أما على المستوى التنظيمي فقد مثل رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام حيث كان الفقيد الاصبحي أحد اعضائه الالف المؤسسين وشغل منصب أول امين سر للجنة الدائمة للمؤتمر في العام ١٩٨٢م ؛ كما كان له اسهاماته البارزة والمشهودة في صياغة الميثاق الوطني وفي صياغة النظم واللوائح الداخلية للمؤتمر وصولا إلى شغله منصب الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر كاخر منصب تنظيمي له حيث اسهم في تطوير أداء المؤتمر السياسي وعلاقاته الخارجية .

لقد كان الفقيد المناضل الدكتور احمد الاصبحي بالإضافة إلى كل ذلك واحدا من رواد الفكر والكتابة والتاليف في اليمن من خلال ما قدمه وسطره من اصدارات و كتب ومؤلفات رفد بها المكتبة اليمنية وتنوعت مجالاتها لتشمل الجوانب المختلفة ..

إن المؤتمر الشعبي العام وهو ينعي رحيل المناضل والقامة الوطنية والمؤنمرية الأستاذ الدكتور احمد محمد الاصبحي ليؤكد أن عزاءنا الكبير فيه هو ما خلفه من ارث وطني وتنظيمي وفكري كبير ستظل كلها نبراسا للاجيال القادمة ساىلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

صادر عن المؤتمر الشعبي العام

صنعاء الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444هـ المواقق 4 يوليو 2023م